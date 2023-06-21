Юрий Медведев рассказал, как принял решение переехать в «Сочи»

Чешский защитник Юрий Медведев высказался о своём переходе в «Сочи».

«Впечатляет стадион «Сочи». Очень красивый стадион. Я очень рад, что могу здесь сидеть, могу здесь быть. Помню, как на этом стадионе на чемпионате мира рубились Испания и Португалия. Хороший матч, помню его до сих пор. Несколько лет назад у меня уже было предложение от «Сочи», но почему перешёл именно сейчас? Не знаю, наверное, звёздный сошлись. Тогда «Сочи» хотели взять меня в аренду, но мой бывший клуб меня не отпускал. Сейчас, когда я получил предложение от «Сочи», я был очень рад. Здесь живут мои тётя и двоюродная сестра. Так что тут не о чем было думать. Я решил вместе с семьёй, что перееду сюда. Я советовался с ними предварительно», – сказал Медведев пресс-службе «Сочи».