Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чешский защитник «Сочи» Медведев рассказал, откуда так хорошо знает русский язык

Чешский защитник «Сочи» Медведев рассказал, откуда так хорошо знает русский язык
Комментарии

Чешский защитник Юрий Медведев высказался о своих целях в «Сочи».

«Сочи» – сильная команда. Год назад заняли второе место. Думаю, что и в этом сезоне мы будем держаться наверху. Я люблю играть с мячом и убегать в атаку. Я жёсткий футболист. Надеюсь, болельщики это увидят. Надеюсь, что правая бровка будет гореть. Я буду стараться. Хочу помочь команде, чтобы она всегда была наверху. Хочу принести много побед, чтобы наши болельщики были довольны, а мы показывали хорошую игру. Откуда я так хорошо знаю русский язык? Родители дома постоянно разговаривали на русском. И когда мы переехали из Казахстана в Россию, то мне постоянно говорили родители учить язык. И вот так как-то научился», – сказал Медведев пресс-службе «Сочи».

Материалы по теме
Борис Ротенберг: «Сочи» — не фарм-клуб «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023