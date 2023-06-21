Чешский защитник «Сочи» Медведев рассказал, откуда так хорошо знает русский язык
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Чешский защитник Юрий Медведев высказался о своих целях в «Сочи».
«Сочи» – сильная команда. Год назад заняли второе место. Думаю, что и в этом сезоне мы будем держаться наверху. Я люблю играть с мячом и убегать в атаку. Я жёсткий футболист. Надеюсь, болельщики это увидят. Надеюсь, что правая бровка будет гореть. Я буду стараться. Хочу помочь команде, чтобы она всегда была наверху. Хочу принести много побед, чтобы наши болельщики были довольны, а мы показывали хорошую игру. Откуда я так хорошо знаю русский язык? Родители дома постоянно разговаривали на русском. И когда мы переехали из Казахстана в Россию, то мне постоянно говорили родители учить язык. И вот так как-то научился», – сказал Медведев пресс-службе «Сочи».
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