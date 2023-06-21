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Далер Кузяев выдвинул «Бешикташу» дополнительные требования

Далер Кузяев выдвинул «Бешикташу» дополнительные требования
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев выдвинул дополнительные требования «Бешикташу». Турецкий клуб предлагал ему зарплату в размере € 1,5 млн, а футболист запросил оклад в € 2 млн и единовременный бонус за подписание контракта, информирует Fotomac со ссылкой на Sabah.

Отмечается, что «Бешикташ» готов удовлетворить требование Кузяева, чтобы закрыть эту сделку.

Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.

Ранее в СМИ сообщали, что в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш.

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