Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 21 июня
Поделиться
Сегодня, 21 июня, стартует молодёжный чемпионат Европы по футболу 2023 года. В первый игровой день турнира состоятся следующие матчи:
- 19:00 мск. Бельгия U21 — Нидерланды U21
- 19:00 мск. Украина U21 — Хорватия U21
- 19:00 мск. Грузия U21 — Португалия U21
- 21:45 мск. Румыния U21 — Испания U21
Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд состоится в Грузии и Румынии. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся матчи четвертьфинала,, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на 8 июля, он должен пройти в Батуми (Грузия).
Полный состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Грузия (хозяева), Португалия, Бельгия, Нидерланды;
Группа B: Румыния (хозяева), Испания, Украина, Хорватия;
Группа C: Чехия, Англия, Германия (действующий чемпион), Израиль;
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.
Комментарии
- 21 июня 2023
-
11:01
-
10:46
-
10:35
-
10:32
-
10:12
-
10:02
-
10:01
-
09:44
-
09:35
-
09:23
-
09:19
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
07:32
-
06:59
-
06:57
-
06:50
-
06:36
-
06:25
-
06:19
-
06:17
-
05:43
-
05:30
-
05:26
-
05:21
-
04:43
-
04:22
-
04:12
-
04:04
-
03:56
-
03:43
-
03:33
-
03:28
-
03:02
Партнерский контент