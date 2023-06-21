Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 21 июня

Сегодня, 21 июня, стартует молодёжный чемпионат Европы по футболу 2023 года. В первый игровой день турнира состоятся следующие матчи:

19:00 мск. Бельгия U21 — Нидерланды U21

19:00 мск. Украина U21 — Хорватия U21

19:00 мск. Грузия U21 — Португалия U21

21:45 мск. Румыния U21 — Испания U21

Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд состоится в Грузии и Румынии. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся матчи четвертьфинала,, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на 8 июля, он должен пройти в Батуми (Грузия).

Полный состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Грузия (хозяева), Португалия, Бельгия, Нидерланды;

Группа B: Румыния (хозяева), Испания, Украина, Хорватия;

Группа C: Чехия, Англия, Германия (действующий чемпион), Израиль;

Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.