Спортивный директор «Ромы» отреагировал на слухи об интересе к Сафонову

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту заявил, что итальянский клуб не был заинтересован в голкипере «Краснодара» и сборной России Матвее Сафонове.
«Это абсолютная неправда, понятия не имею, откуда такая информация появилась», — приводит слова Пинту издание «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, ранее сообщалось, что 24-летний российский вратарь привлёк внимание «Ромы», ставшей в сезоне-2022/2023 победителем Лиги конференций. Отмечалось, что запрет на ведение переговоров с российским клубом наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации.
24-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив в них 52 гола и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт воспитанника клуба с краснодарцами рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера и капитана «Краснодара» в € 16 млн.
- 21 июня 2023
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