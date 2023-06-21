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«Челси» достиг договорённости с «Аль-Ахли» по поводу Менди

«Челси» достиг договорённости с «Аль-Ахли» по поводу Менди
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Голкипер «Челси» Эдуард Менди перейдёт в саудовский «Аль-Ахли», сенегалец подпишет трёхлетний контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, лондонский клуб достиг полной устной договорённости с «Аль-Ахли» о продаже 31-летнего сенегальского голкипера. Ранее Менди согласовал условия трёхлетнего контракта с саудовским клубом. Если всё пойдёт по плану, документы о переходе футболиста будут подписаны в ближайшее время.

Эдуард Менди выступает за «Челси» с 2020 года, к лондонцам он присоединился из «Ренна». С синими вратарь выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В завершившемся сезоне он провёл 10 матчей в рамках Премьер-лиги, один из которых отстоял «на ноль».

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