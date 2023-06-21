Агкацев: при Ивиче у «Краснодара» поменялась картина игры, есть развитие команды

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о вкладе главного тренера Владимира Ивича в успехи команды.

«При Ивиче у «Краснодара» поменялась картина игры, мы стали действовать разнообразнее. С этим специалистом мы дошли до финала Кубка и провели неплохую серию в чемпионате. Ещё есть к чему стремиться с Ивичем и в следующем сезоне. Есть развитие команды, и это всегда хорошо», — цитирует Агкацева издание Sport24.

В минувшем сезоне «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где проиграл ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти), а также финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года. До этого сербский специалист работал в «Маккаби» (Тель-Авив).