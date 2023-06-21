Кобелев: на сегодняшний день «Динамо» не может позволить себе высококлассного игрока

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в настоящее время бело-голубые не могут позволить себе покупку топ-игрока.
«Позиции, которые «Динамо» нужно усиливать в первую очередь, – это центр поля и обороны. Именно от этих позиций зависит абсолютно всё, и они должны быть сильнейшими в команде. Причём необходимо подобрать игроков не просто для кучи, как Норманна, а тех, кто будет действительно сильнее игроков, имеющихся в команде.
Статусность потенциальных новичков? Есть молодые игроки, которые соответствуют уровню и будут прогрессировать. Я думаю, что на сегодняшний день «Динамо» не может позволить себе именитого игрока. За последние два-три года клуб потратил много денег, а результата нет.
И надо понимать, что в команду, занявшую девятое место по итогам чемпионата, вряд ли поедет высококлассный игрок. К тому же «Динамо» вряд ли активно изучает, например, южноамериканский рынок, где можно было бы такого игрока найти», – сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 21 июня 2023
-
14:00
-
13:50
-
13:41
-
13:35
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:01
-
11:56
-
11:51
-
11:36
-
11:18
-
11:07
-
11:01
-
10:46
-
10:35
-
10:32
-
10:12
-
10:02
-
10:01
-
09:44
-
09:35
-
09:23
-
09:19
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
07:32
-
06:59