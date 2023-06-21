Кобелев: на сегодняшний день «Динамо» не может позволить себе высококлассного игрока

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в настоящее время бело-голубые не могут позволить себе покупку топ-игрока.

«Позиции, которые «Динамо» нужно усиливать в первую очередь, – это центр поля и обороны. Именно от этих позиций зависит абсолютно всё, и они должны быть сильнейшими в команде. Причём необходимо подобрать игроков не просто для кучи, как Норманна, а тех, кто будет действительно сильнее игроков, имеющихся в команде.

Статусность потенциальных новичков? Есть молодые игроки, которые соответствуют уровню и будут прогрессировать. Я думаю, что на сегодняшний день «Динамо» не может позволить себе именитого игрока. За последние два-три года клуб потратил много денег, а результата нет.

И надо понимать, что в команду, занявшую девятое место по итогам чемпионата, вряд ли поедет высококлассный игрок. К тому же «Динамо» вряд ли активно изучает, например, южноамериканский рынок, где можно было бы такого игрока найти», – сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.