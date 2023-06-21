Евгений Алдонин: Чалов готов к переезду в Европу, интерес от «Галатасарая» заслуженный

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход нападающего армейцев Фёдора Чалова в турецкий «Галатасарай».

«Понятно, что к Чалову есть интерес. Он внёс весомый вклад в успехи ЦСКА в этом сезоне. Интерес от разных клубов имеет место быть. Непонятно, к чему эти переговоры приведут. Чалов готов уже уехать в Европу. Возраст подходящий.

Главное, чтобы всех всё устроило. В ЦСКА Чалов на ведущих ролях, его место в старте не обсуждается. То, что к нему есть интерес от «Галатасарая», — это заслуженно», — цитирует Алдонина издание «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Чалов стал серебряным призёром чемпионата и обладателем Фонбет Кубка России в составе ЦСКА. На его счету 19 голов в 30 матчах РПЛ.