Евгений Алдонин: Чалов готов к переезду в Европу, интерес от «Галатасарая» заслуженный
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход нападающего армейцев Фёдора Чалова в турецкий «Галатасарай».
«Понятно, что к Чалову есть интерес. Он внёс весомый вклад в успехи ЦСКА в этом сезоне. Интерес от разных клубов имеет место быть. Непонятно, к чему эти переговоры приведут. Чалов готов уже уехать в Европу. Возраст подходящий.
Главное, чтобы всех всё устроило. В ЦСКА Чалов на ведущих ролях, его место в старте не обсуждается. То, что к нему есть интерес от «Галатасарая», — это заслуженно», — цитирует Алдонина издание «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Чалов стал серебряным призёром чемпионата и обладателем Фонбет Кубка России в составе ЦСКА. На его счету 19 голов в 30 матчах РПЛ.
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