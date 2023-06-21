Мележиков рассказал, чем занимался Малышев в «Спартаке» до назначения на пост гендиректора

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, чем занимался Олег Малышев до назначения на пост гендиректора клуба.

«Мою работу в прошедшем сезоне оценили положительно. Моя работа в совете директоров тоже оценена положительно. Вчера приступили к передаче власти. Олег Малышев — не новый человек в «Спартаке». В течение года занимался определённым управлением.

Команда, привлечённая Малышевым, проводила аудит. Работа клуба оценена положительно — никаких замечаний нет. Команда заняла третье место. Результат удовлетворительный, но он меня не радует. Мы могли быть выше в таблице. Я благодарен Олегу за тот подход, который мы применили», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.