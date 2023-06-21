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Гендир «Спартака» Малышев: прочитал комментарии под своим назначением — это было напрасно

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев признался, что зря читал комментарии в новостях о своём назначении.

«Вчера прочитал комментарии под своим назначением — это было напрасно», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба «Спартак» объявил вчера, 20 июня. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул московский клуб по соглашению сторон.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.