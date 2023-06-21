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Гендиректор «Спартака» Малышев: двери для Мележикова в клубе всегда открыты

Гендиректор «Спартака» Малышев: двери для Мележикова в клубе всегда открыты
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Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что красно-белые всегда готовы к сотрудничеству с Евгением Мележиковым, который ранее занимал должность гендиректора клуба.

«Почему не было возможности поработать вместе с Мележиковым? У нас сохраняются прекрасные рабочие отношения. Читая комментарии, создавалось ощущение, что кто-то специально хочет нас поссорить. Двери для Мележикова открыты. Но сейчас ответственность возложена на меня», — передаёт слова Олега Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.

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