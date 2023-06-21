«Жил в режиме жесточайшего стресса». Мележиков — о работе в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться за время работы в московском клубе.
«В этой ситуации я точно мешать не буду. Честно скажу, что 2,5 года в «Спартаке» выжали из меня многое. Жил в режиме жесточайшего стресса. Нужны новые люди и силы. Я благодарю Олега и совет директоров, который сказал: «Отдохни, а мы разберёмся». Хочу отдохнуть, а дальше разберёмся», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, с 2015 по 2019 год Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака», затем он вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Евгений Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.
По итогам сезона‑2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
- 21 июня 2023
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