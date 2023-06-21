Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о задачах клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, какие задачи стоят перед московским клубом.
«Мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера была встреча с работниками клуба: сказал, что все большие профессионалы. Мы строим амбициозные планы на будущее. Для «Спартака» спортивная задача является приоритетной.
Задача номер один — помочь спортивному блоку. Например, выполнить задачи на трансферное окно. Бренд «Спартака» — самый мощный в России. Есть большие планы по развитию спортивной структуры — строительство новых объектов и улучшение существующих.
Мы очень хотим, чтобы стадион заполнялся максимально. Хотим, чтобы активная база болельщиков «Спартака» расширялась. Чтобы по всем направлениям велась эффективная работа.
Как помочь спортивному блоку? Отстраивание спортивного блока и дальнейшее развитие. Посмотрим на результаты этого трансферного окна и будем думать.
Ближайшие задачи — сформирован план. Понимаем, каких игроков мы ищем. Подготовили кандидатов. Я постараюсь максимально следить за выполнением этого плана и принятием решений», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 июня 2023
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