Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о работе спортдиректора Эшуорта в клубе

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о работе спортдиректора Пола Эшуорта в клубе.

«Насколько в «Спартаке» удовлетворены работой Эшуорта? Он не так давно в клубе. Но время Пол не терял — выстраивал работу скаутов. Они вместе создавали систему по анализу футболистов. Как и формировали планы по трансферной работе. У Пола есть чёткие задачи и план: есть список футболистов, который согласован с тренером. Посмотрим результаты его работы в трансферное окно. Дальше будем смотреть.

В любом случае пока Пол является спортивным директором, и мы ему помогаем. Работаем в интересах «Спартака». Я старался со своей стороны помогать ему выстраивать работу. Отношение к его работе — прагматичное. Давать оценку работы Пола сейчас не очень логично. Для меня одно окно — недостаточно», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.