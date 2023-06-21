Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о приговоре Промесу в Нидерландах
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался насчёт приговора, вынесенного Квинси Промесу в амстердамском суде.
«На данный момент это в большей степени юридическая проблема. Окончательное решение не принято — идёт процесс апелляции. Мы очень надеемся, что решение будет изменено. Где возможно, будем оказывать помощь и содействие», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что Промеса приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Футболист не присутствовал на заседании амстердамского суда. 30-летний нападающий московского «Спартака» был осуждён за вооружённое нападение на своего двоюродного брата летом 2020 года.
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