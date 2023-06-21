Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном получении Промесом гражданства РФ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался насчёт получения нападающим красно-белых Квинси Промесом гражданства России.

«Гражданство для Промеса? Решение о гражданстве — это решение игрока. Если он примет решение, то будем двигаться в эту сторону. «Спартак» поможет», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство. Отмечалось, что присвоение футболисту гражданства России остаётся под вопросом, так как на родине он являлся фигурантом двух уголовных дел.

В сезоне-2022/2023 Промес провёл 27 матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил 20 голов.