Гендиректор «Спартака» Малышев: не ждём большого количества трансферов летом
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Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что от красно-белых не стоит ожидать большого количества подписаний в летнее трансферное окно. По его словам, нынешний костяк «Спартака» может добиваться результатов.
«Какое количество новичков ждать летом? Мы в целом доверяем тому составу и тому тренерскому штабу, которые есть. Мы не ожидаем изменений в составе. Не ждём большого количества трансферов летом. Тот костяк, который есть сейчас, может добиваться результатов. Но одна-две позиции могут быть усилены. Многое было в интернете — угадали. Может быть, будут сюрпризы. Тавареш получил травму — сейчас думаем об поиске игрока на эту позицию», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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