Гендиректор «Спартака» Малышев не стал называть бюджет клуба на следующий сезон

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался называть бюджет московского клуба на следующий сезон, однако подчеркнул, что он будет больше, чем годом ранее.

«Бюджет «Спартака» на следующий сезон? Точной цифры не назову — сейчас идёт процесс финализации бюджета. Я думаю, что бюджет будет больше, чем в прошлом сезоне. Основным источником доходов является база болельщиков. Чем она больше, тем больше шансов подписать спонсорский контракт», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сезон-2022/2023 «Спартак» завершил на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Олег Малышев был назначен на должность генерального директора московского клуба вчера, 20 июня.