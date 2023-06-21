Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Малышев не стал называть бюджет клуба на следующий сезон

Гендиректор «Спартака» Малышев не стал называть бюджет клуба на следующий сезон
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался называть бюджет московского клуба на следующий сезон, однако подчеркнул, что он будет больше, чем годом ранее.

«Бюджет «Спартака» на следующий сезон? Точной цифры не назову — сейчас идёт процесс финализации бюджета. Я думаю, что бюджет будет больше, чем в прошлом сезоне. Основным источником доходов является база болельщиков. Чем она больше, тем больше шансов подписать спонсорский контракт», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сезон-2022/2023 «Спартак» завершил на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Олег Малышев был назначен на должность генерального директора московского клуба вчера, 20 июня.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев: решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023