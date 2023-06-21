Гендиректор «Спартака» Малышев: у меня нет теории заговора по поводу судейства в РПЛ
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался насчёт судейства в матчах Российской Премьер-Лиги.
«Что касается судейства, отвечу как болельщик: в каких-то матчах я негодовал, а в каких-то играх решения были в нашу пользу. Моменты трактуются по-разному. У меня нет теории заговора на этот счёт.
Нам нужно поддерживать отношения с судейским корпусом. Будем продолжать контакты и работу с судейским корпусом в рамках, которые есть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Минувший сезон «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка. Олег Малышев вступил в должность генерального директора клуба вчера, 20 июня, сменив на этом посту Евгения Мележикова.
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