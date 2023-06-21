Гендиректор «Спартака» Малышев: что делать с «Зенитом»? Про перчатки говорить не будем

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался насчёт конкуренции с «Зенитом» в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Что делать с «Зенитом»? Про перчатки говорить не будем. «Спартак» должен выйти на уровень, чтобы бороться за первое место. Мне этого очень хочется», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионский титул — пятый подряд. Сине-бело-голубые набрали 70 очков в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и опередили занявший второе место ЦСКА на 12 баллов. «Спартак» стал третьим.

Олег Малышев был назначен на должность генерального директора московского клуба вчера, 20 июня. Он сменил на этом посту Евгения Мележикова.