Евгений Мележиков сообщил, что после ухода из «Спартака» ему предложили работу в «Лукойле»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что после ухода из московского клуба ему предложили работу в «Лукойле».

«У меня нет никаких ограничений — в том числе по общению. Это обоюдное решение по соглашению сторон. Получил неустойку. Пункты устраивают обе стороны. Я действительно устал, но ухожу не по этой причине.

Последние полтора месяца мы обсуждали будущее развитие «Спартака». В итоге немножко не сошлись. Может быть, моё мнение немного неправильное. Приняли совместное решение, чтобы не мешать развиваться.

Предложили должность в «Лукойле» — это проект спортивной структуры. Многое необходимо приводить в порядок. Мне хватит отдохнуть две-три недели. Эффективный человек тогда, когда ему нравится то, чем он занимается.

Я чувствую сам, что сейчас есть снижение эффективности», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.