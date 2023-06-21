Евгений Мележиков сообщил, что после ухода из «Спартака» ему предложили работу в «Лукойле»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что после ухода из московского клуба ему предложили работу в «Лукойле».
«У меня нет никаких ограничений — в том числе по общению. Это обоюдное решение по соглашению сторон. Получил неустойку. Пункты устраивают обе стороны. Я действительно устал, но ухожу не по этой причине.
Последние полтора месяца мы обсуждали будущее развитие «Спартака». В итоге немножко не сошлись. Может быть, моё мнение немного неправильное. Приняли совместное решение, чтобы не мешать развиваться.
Предложили должность в «Лукойле» — это проект спортивной структуры. Многое необходимо приводить в порядок. Мне хватит отдохнуть две-три недели. Эффективный человек тогда, когда ему нравится то, чем он занимается.
Я чувствую сам, что сейчас есть снижение эффективности», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 июня 2023
-
15:30
-
15:15
-
15:06
-
15:04
-
14:58
-
14:55
-
14:55
-
14:51
-
14:48
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:23
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:08
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:41
-
13:35
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:01