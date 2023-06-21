«Челси» ответил отказом на второе предложение «Манчестер Юнайтед» по Маунту

Лондонский «Челси» во второй раз отказался отпускать полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, сегодня, 21 июня, синие получили второе предложение о продаже 24-летнего Маунта и почти сразу же ответили на него отказом. «Красные дьяволы» предлагали синим € 58,5 млн, что не устроило лондонцев.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не собирается переплачивать за игрока, чей действующий контракт истекает следующим летом.

Мэйсон Маунт — воспитанник академии «Челси». За первую команду синих английский хавбек играет с 2017 года. В завершившемся сезоне-2022/2023 он провёл 24 игры за синих в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи.