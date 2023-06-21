Мостовой: многие футболисты «Спартака» даже не знают, как выглядит генеральный директор

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на смену генерального директора в московском клубе. Напомним, на этот пост накануне был назначен Олег Малышев, а ранее должность занимал Евгений Мележиков.
«Частые смены в руководстве «Спартака» никак не влияют на команду — на футболистов уж точно. Многие даже не знают, как выглядит тот или иной гендиректор. Игроки знают тренерский штаб и президента — без разницы, кто там в руководстве. Их может быть человек 20. Для болельщиков тоже не играет роли: самое главное, что команда выходит на поле и выигрывает. Уже год прошёл после якобы ухода Федуна. Ничего не поменялось: деньги платят вовремя. Кстати, «Спартак» всегда этим отличался. Не помню, что кто-то не получал бы зарплату или отступные», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 21 июня 2023
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