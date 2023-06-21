Евгений Мележиков ответил на вопрос, сколько раз ему хотелось уйти из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, сколько раз он хотел покинуть московский клуб.

«Сколько раз мне хотелось уйти из «Спартака»? Не помню, но раза два-три точно. Как буду отдыхать? Пока на даче. Я не прям выдохся. Уже поймал себя на мысли, что привык жить в таком темпе и по-другому не могу. В любом случае надо немного передохнуть.

Две недели это займёт, а дальше продолжим. Работа у меня ещё остаётся — в полном объёме передать важные дела Олегу Александровичу (Малышеву. — Прим. «Чемпионата»). А потом уже и сезон начнётся. Там уже будет совершенно другая жизнь», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Об уходе Евгения Мележикова из «Спартака» стало известно вчера, 20 июня.