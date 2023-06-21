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Евгений Мележиков ответил на вопрос, сколько раз ему хотелось уйти из «Спартака»

Евгений Мележиков ответил на вопрос, сколько раз ему хотелось уйти из «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, сколько раз он хотел покинуть московский клуб.

«Сколько раз мне хотелось уйти из «Спартака»? Не помню, но раза два-три точно. Как буду отдыхать? Пока на даче. Я не прям выдохся. Уже поймал себя на мысли, что привык жить в таком темпе и по-другому не могу. В любом случае надо немного передохнуть.

Две недели это займёт, а дальше продолжим. Работа у меня ещё остаётся — в полном объёме передать важные дела Олегу Александровичу (Малышеву. — Прим. «Чемпионата»). А потом уже и сезон начнётся. Там уже будет совершенно другая жизнь», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Об уходе Евгения Мележикова из «Спартака» стало известно вчера, 20 июня.

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