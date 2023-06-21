Евгений Мележиков: сложнее всего в «Спартаке» мне было в период тренерства Руя Витории

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, в какой период в структуре красно-белых ему было сложнее всего.

«Да много было сложных моментов. Два с половиной года — один сплошной стресс и испытания. Думаю, что сложнее всего мне было в период тренерства Руя Витории. Мы с ним остались один на один. Это правда был очень непростой период», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.