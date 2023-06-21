Мележиков: не обращался к психологу во время работы в «Спартаке». Я сам себе психолог

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков признался, что не обращался за помощью психолога во время работы в московском клубе.

«Не обращался к психологу во время работы в «Спартаке». Я сам себе психолог, поэтому со своим стрессом умею справляться, не переживайте. Как избавиться от стресса? Для меня — иметь цель. Когда у меня есть цель, то я сразу понимаю, куда мне идти и что делать.

Стресс сам уходит, а ты погружаешься в работу. Здесь важно сесть, успокоиться и сформулировать для себя цель — это очень важно», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.

По итогам сезона‑2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новым генеральным директором московского клуба стал Олег Малышев, о назначении которого было объявлено вчера, 20 июня.