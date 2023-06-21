Евгений Мележиков: надеюсь, что не уйду из «Спартака» не де-юре, а де-факто

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков надеется, что сохранит коммуникацию с московским клубом.

«Допускаю ли что ещё вернусь в «Спартак»? Надеюсь, что не уйду из «Спартака» не де-юре, а де-факто. Отношения с руководителями сохраняются. Дальше продолжим какую-то коммуникацию с Олегом Александровичем (Малышевым. — Прим. «Чемпионата»). У меня абсолютно положительное отношение ко всем, кто остаётся, и к тем, кто приходит. Нет никакого негатива — только позитив. В рамках позитива почему не общаться? Будем продолжать, а дальше посмотрим. Сейчас мне трудно загадывать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.