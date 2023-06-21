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Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: недавно вспомнил, что был в бане 2,5 года назад

Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: недавно вспомнил, что был в бане 2,5 года назад
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, чем займётся после ухода из московского клуба.

«Что ещё мне нравится в жизни, кроме футбола? Сейчас отдохну и вспомню. Недавно вспомнил, что в бане был два с половиной года назад. Сейчас постепенно найду для себя увлечения. Но я не хочу долго оставаться вне работы. Думаю, в скором времени подключусь к каким-то проектам — не смогу долго сидеть дома без работы.

Каким будет отдых? Никаких поездок не будет, буду в Москве на даче. Тем более есть ещё незавершённые дела. Мне нужно встретиться с командой после её выхода из отпуска. Также нужно будет завершить с Олегом процесс передачи дел, а там уже и новый чемпионат не за горами. Дальше уже будет ясность, куда двигаться и что делать.

Получается, что ушёл, но не до конца? А из «Спартака» возможно уйти? Уже всё, наверное — это до конца. Меня пригласили в ложу совета директоров, так что я планирую ходить на матчи. Увидимся на футболе!», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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