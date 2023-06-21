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«Пройденный этап». Мележиков рассказал о предложенной работе в «Лукойле»

«Пройденный этап». Мележиков рассказал о предложенной работе в «Лукойле»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался насчёт предложенной ему работы в компании «Лукойл».

«Да, мне предложена должность в дочерней компании «Лукойла», которая как раз будет заниматься инфраструктурными проектами и развитием инфраструктуры «Спартака». Для меня это в некоторой степени пройденный этап — я бы не хотел в это возвращаться», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.

По итогам сезона‑2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новым генеральным директором московского клуба стал Олег Малышев, о назначении которого было объявлено вчера, 20 июня.

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