Масалитин: Федотов — лучший тренер РПЛ? Нет, в его работе есть плюсы и минусы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, считает ли он наставника армейцев Владимира Федотова лучшим тренером минувшего сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Однозначно нет. Повторюсь, это моё личное мнение. В его работе есть плюсы и минусы. К сожалению, минусы не устраняются. Федотов сам говорил, что ему не хватает гибкости, а это важнейшее качество для тренера — чтобы он понимал, что из его идей не работает, какие надо менять.

Взять, например, Валерия Карпина. У него люди в поездах, автобусах и самолётах проводили больше времени, чем на футбольном поле. У «Ростова» бюджет в четыре раза меньше, чем у ЦСКА. У него в обойме все русскоговорящие, включая нашего союзника из Белоруссии. Большинство этих ребят никто не знал год назад, либо они просто ходили в подающих надежды.

А теперь он довёл их до уровня сборной. У Сергея Семака бриллианты в составе. Ему не надо переживать из‑за логистики, у него сильная скамейка. Мотивируй — и всё. И он это делает хорошо. А ещё есть Михаил Галактионов, Игорь Осинькин, Сергей Ташуев — они все проделали хорошую работу весной», — приводит слова Масалитина «Матч ТВ».