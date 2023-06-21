Мележиков: Федун — лучший начальник? Нет плохих начальников, есть плохие подчинённые

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимоотношениях с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
«Федун — лучший начальник? Нет плохих начальников, есть плохие подчинённые. С Леонидом Арнольдовичем на связи: мы с ним в хороших отношениях и продолжаем в них же оставаться. Насколько он вовлечён в процесс «Спартака»? Думаю, сейчас он больше вовлечён в семейные дела. Я ему завидую», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Евгений Мележиков занимал пост директора по безопасности московского клуба с 2015 по 2019 год, в сентябре 2020‑го он вернулся на эту должность. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.
По итогам сезона‑2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новый генеральным директором московского клуба стал Олег Малышев, о его назначении было объявлено вчера, 20 июня.
- 21 июня 2023
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