Мележиков: Федун — лучший начальник? Нет плохих начальников, есть плохие подчинённые

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимоотношениях с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Федун — лучший начальник? Нет плохих начальников, есть плохие подчинённые. С Леонидом Арнольдовичем на связи: мы с ним в хороших отношениях и продолжаем в них же оставаться. Насколько он вовлечён в процесс «Спартака»? Думаю, сейчас он больше вовлечён в семейные дела. Я ему завидую», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Евгений Мележиков занимал пост директора по безопасности московского клуба с 2015 по 2019 год, в сентябре 2020‑го он вернулся на эту должность. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.

По итогам сезона‑2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новый генеральным директором московского клуба стал Олег Малышев, о его назначении было объявлено вчера, 20 июня.