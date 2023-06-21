Евгений Мележиков ответил, что может пожелать «Спартаку» и новому гендиректору клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил, что может пожелать московскому клубу и новому гендиректору красно-белых. Он пожелал достичь стабильности, вместе с которой придёт и успешность.

«Желаю достичь жёсткой стабильности, а вместе со стабильностью придёт успешность. А вместе с успешностью придут титулы и медали, которые так ждут болельщики «Спартака», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.