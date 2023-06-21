Мудрик — самый дорогой футболист на молодёжном Евро-2023 по версии Transfermarkt

Вингер «Челси» и сорной Украины Михаил Мудрик является самым дороги футболистом на чемпионате Европы среди молодёжных сборных по версии Transfermarkt. Даже недавнее снижение трансферной стоимости до € 50 млн позволяет Мудрику делить первое место с итальянцем Сандро Тонали.
Напомним, сегодня, 21 июня, стартует молодёжный чемпионат Европы по футболу 2023 года. Турнир состоится состоится в Грузии и Румынии. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся матчи четвертьфинала,, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на 8 июля, он должен пройти в Батуми (Грузия).
Полный состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Грузия (хозяева), Португалия, Бельгия, Нидерланды;
Группа B: Румыния (хозяева), Испания, Украина, Хорватия;
Группа C: Чехия, Англия, Германия (действующий чемпион), Израиль;
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.
- 21 июня 2023
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