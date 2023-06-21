Экс-игрок ЦСКА Карсаков: чтобы подтвердить успех, команде нужно усиление во всех линиях
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков считает, что для закрепления успеха сезона-2022/2023 армейской команде требуется ряд усилений. По его мнению, ЦСКА нужно усилить почти все линии, чтобы обеспечить конкуренцию в составе.
«Любому тренеру не хватает игроков на каждой позиции. ЦСКА нужно усиливать почти все линии, чтобы подтвердить успех этого сезона: нападение, полузащиту и защиту. Но это должны быть качественные футболисты, чтобы была конкуренция.
В этом сезоне моментами выделялись позиции, куда требуется усиление. Но это нормально, когда нужна новая кровь. Федотов — молодец. Он обошёлся теми футболистами, которые у него были», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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