Форвард «ПСЖ» Неймар согласовал со своей девушкой условия для измен

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар и его спутница согласовали условия, при выполнении которых он может ей изменять. Об этом сообщает издание Em Off.
По данным источника, бразильцу надлежит «соблюдать осторожность» в своих связях. В обязательном порядке он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы. Это одни из нескольких условий, которые футболист должен выполнить в случае измены.
Таким образом, Неймар сможет флиртовать и даже заниматься сексом с другими женщинами. Напомним, что недавно Неймар и его девушка, Бруна Бьянкарди, подтвердили, что ждут ребенка. Нападающий «ПСЖ» станет отцом во второй раз, в 2011 году у него родился сын.
В сезоне-2022/2023 бразильский нападающий провёл 20 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
- 21 июня 2023
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