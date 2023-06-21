Агент Крамарича: Мартина совершенно не пугает переезд в Россию

Футбольный агент Матей Скегро прокомментировал переход своего клиента, словенского полузащитника Мартина Крамарича, в российский клуб «Сочи»

«Мартин выбрал «Сочи», потому что РПЛ — это новый вызов для него. Ему очень нравится этот клуб. Крамарича совершенно не пугает переезд в Россию. Здесь очень безопасно. Он настроен показать максимум и помочь команде добиться хорошего результата», — приводит слова Скегро Sport24.

Крамарич перебрался в «Сочи» на правах свободного агента, ранее он выступал за словенский «Браво». В прошедшем сезоне 25-летний Мартин Крамарич провёл за словенский клуб 32 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость словенца в 500 тысяч евро.