«Рома» объявила о подписании Н'Дика

«Рома» подписала контракт с бывшим центральным защитником «Айнтрахта» Эваном Обите Н'Дика. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

«Несмотря на свой юный возраст, Эван уже зарекомендовал себя как достаточно зрелый игрок с опытом выступлений в одной из самых престижных лиг планеты. Он также сыграл ключевую роль в европейском успехе своего предыдущего клуба (речь о победе «Айнтрахта» в Лиге Европы-2021/2022. — Прим. «Чемпионата»). Мы очень рады, что он выбрал «Рому», — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, соглашение 23-летнего защитника с «Ромой» рассчитано до конца июня 2028 года. Футболист будет выступать за римлян под номером 5.

Н'Дика покинул «Айнтрахт» на правах свободного агента. В сезоне-2022/2023 на счету защитника 44 матча за франкфуртцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее римский клуб сообщил о продлении контракта с хавбеком Брианом Кристанте.