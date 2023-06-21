«Ты выходишь, а в воротах Игорь, и некуда бить». Федотов – о пенальти в финале Кубка

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, что стало решающим в серии пенальти, выигранной в финале Кубка у «Краснодара».

«Думаю, что-то определил первый пенальти в наши ворота, который заставили перебить. Хотя гол в итоге состоялся, этот момент внёс какой-то психологический оттенок в те дальнейшие неуверенные исполнения пенальти соперником. Если уж Игорь берёт удар Сперцяна — это кого хочешь всколыхнет, поэтому, на мой взгляд, этот отбитый 11-метровый стал для соперников психологическим ударом. И ведь даже во второй попытке Акинфеев коснулся мяча, а это говорило о том, что Эдуард не особо уверенно себя чувствовал. На стадионе 53 тысячи, ты выходишь, а в воротах Игорь, и некуда бить.

Разницы нет — тренировать пенальти или не тренировать. Потому что на тренировке пульс на нуле, давления никакого. А в игре давление — 53 тысячи [зрителей], усталость, эмоциональный фон зашкаливает. Полное несоответствие пенальти в условиях тренировки и игры.

Конечно, в течение целого сезона мы баловались. В кубковых матчах группового турнира пробовали бить пенальти, ребята иногда сами подходили на тренировках их исполнять. Поэтому выбираем тех бьющих, у кого видно большое чувство ответственности даже в тех ситуациях, когда от этого ничего не зависит. Именно это влияло на выбор стартовой пятёрки и тех, кто продолжал», – приводит слова Владимира Федотова «Спорт-экспресс».