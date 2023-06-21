«Ты выходишь, а в воротах Игорь, и некуда бить». Федотов – о пенальти в финале Кубка

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, что стало решающим в серии пенальти, выигранной в финале Кубка у «Краснодара».
«Думаю, что-то определил первый пенальти в наши ворота, который заставили перебить. Хотя гол в итоге состоялся, этот момент внёс какой-то психологический оттенок в те дальнейшие неуверенные исполнения пенальти соперником. Если уж Игорь берёт удар Сперцяна — это кого хочешь всколыхнет, поэтому, на мой взгляд, этот отбитый 11-метровый стал для соперников психологическим ударом. И ведь даже во второй попытке Акинфеев коснулся мяча, а это говорило о том, что Эдуард не особо уверенно себя чувствовал. На стадионе 53 тысячи, ты выходишь, а в воротах Игорь, и некуда бить.
Разницы нет — тренировать пенальти или не тренировать. Потому что на тренировке пульс на нуле, давления никакого. А в игре давление — 53 тысячи [зрителей], усталость, эмоциональный фон зашкаливает. Полное несоответствие пенальти в условиях тренировки и игры.
Конечно, в течение целого сезона мы баловались. В кубковых матчах группового турнира пробовали бить пенальти, ребята иногда сами подходили на тренировках их исполнять. Поэтому выбираем тех бьющих, у кого видно большое чувство ответственности даже в тех ситуациях, когда от этого ничего не зависит. Именно это влияло на выбор стартовой пятёрки и тех, кто продолжал», – приводит слова Владимира Федотова «Спорт-экспресс».
- 21 июня 2023
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:19
-
18:11
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:42
-
17:39
-
17:21
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:36
-
16:35
-
16:26
-
16:25
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:52