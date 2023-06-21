Александр Черников: у Ивича менталитет победителя, он хочет привить это «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился мнением о работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Мне комфортно работать с Ивичем. Мы уже понимаем его стиль, схему игры. Схема бывает меняется, но в целом нам понятно, чего он от нас хочет. У нашего тренера менталитет победителя, он знает, как добиваться побед. Ивич хочет привить этот менталитет и нам», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Напомним, сербский специалист возглавил краснодарский клуб в январе. Ранее Ивич тренировал израильский «Маккаби» из Тель-Авива, английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.

В сезоне-2022/2023 «Краснодар» занял шестое месте в чемпионате России, набрав 48 очков. Также подопечные Ивича дошли до Суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступили московскому ЦСКА (1:1 в основное время, 5:6 — по пенальти).