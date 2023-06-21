Канчельскис: лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис лестно высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве. По его мнению, голкипер армейцев является лицом российского футбола.
«Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артём? Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.
У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Акинфеев является воспитанником красно-синих. 37-летний голкипер завоевал с московской командой 21 трофей.
- 21 июня 2023
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