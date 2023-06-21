Моуринью дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление арбитров в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил наказание за оскорбление арбитров в финале Лиги Европы с «Севильей», сообщает пресс-служба УЕФА.
60-летнего португальского специалиста дисквалифицировали на четыре еврокубковых матча следующего сезона. Таким образом, больше половины игр групповой стадии (четыре из шести) в Лиге Европы «Рома» проведёт без своего наставника на бровке.
Напомним, финальная встреча Лиги Европы-2022/2023 между «Ромой» и «Севильей» прошла в среду, 31 мая в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой испанской команды в серии пенальти (основное время закончилось со счётом 1:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Рефери показал игрокам «Ромы» семь жёлтых карточек.
После матча Моуринью, оставшийся недовольным работой Тейлора, оскорбил судью на парковке стадиона.
- 21 июня 2023
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