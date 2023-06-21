Украина — Хорватия: жёлто-синие вышли вперёд в матче молодёжного Евро

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы B молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражаются сборные Украины и Хорватии. Команды играют на стадионе «Рапид Арена» в Бухаресте, Румыния. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Украины вышла вперёд на 19-й минуте благодаря голу нападающего Алексея Кащука.

Соперниками украинцев и хорватов по группе B являются национальные команды Румынии и Испании. Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию. Украина участия в том розыгрыше не принимала, а Хорватия тогда дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании.

Свой предыдущий официальный матч — со сборной Северной Ирландии в ноябре прошлого года — Украина выиграла со счётом 3:0. Национальная команда Хорватии же уступила Испании — 1:2.