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Украина — Хорватия: жёлто-синие вышли вперёд в матче молодёжного Евро

Украина — Хорватия: жёлто-синие вышли вперёд в матче молодёжного Евро
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы B молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражаются сборные Украины и Хорватии. Команды играют на стадионе «Рапид Арена» в Бухаресте, Румыния. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Украина U21
2-й тайм
2 : 0
Хорватия U21
1:0 Кащук – 19'   2:0 Сикан – 48'

Сборная Украины вышла вперёд на 19-й минуте благодаря голу нападающего Алексея Кащука.

Соперниками украинцев и хорватов по группе B являются национальные команды Румынии и Испании. Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию. Украина участия в том розыгрыше не принимала, а Хорватия тогда дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании.

Свой предыдущий официальный матч — со сборной Северной Ирландии в ноябре прошлого года — Украина выиграла со счётом 3:0. Национальная команда Хорватии же уступила Испании — 1:2.

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