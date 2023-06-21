Юрий Жирков высказался о решении Гуса Хиддинка сделать его защитником на Евро-2008

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, что ему сложно дался перевод на позицию левого защитника на чемпионате Европы 2008 года.
«На Евро-2008 перестраивался с позиции левого полузащитника на левого защитника. Была непростая ситуация — очень тяжело далось. Как Хиддинк убеждал, что надо? Если ставят в состав сборной, то ты должен играть там, куда поставят. Так и воспринимал. В какой момент понял, что получается? Не сказал бы, что получалось: вперёд нормально бежал, а назад всегда тяжело было. Вот так и на ретроматче: вперёд вроде бежится, а назад уже тяжело», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Жирков назвал 2008 год лучшим в истории российского футбола, поскольку «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а сборная России завоевала бронзовые медали Евро.
- 21 июня 2023
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