«Урал» подписал португальского защитника Кики

Футбольный клуб «Урал» объявил о подписании контракта с португальским защитником Кики, который прибыл в Екатеринбург на правах свободного агента.
Последние четыре сезоне латераль провёл в «Визеле». Кики играл за эту португальскую команду с 2019 года. 28-летний защитник был капитаном клуба. Футболист ни разу за свою карьеру не играл за пределами Португалии.
По словам главного тренера команды Виктора Гончаренко, Кики находится в очень хорошем возрасте для защитника. Кроме того, преимуществами португальца стало то, что он играл в сильном чемпионате и был капитаном команды. «Он из тех игроков, с которым мы можем двигать наш поезд, толкать его», — отметил Гончаренко.
В составе «Урала» Кики стал восьмым легионером. Ранее клуб открыл вакансию переводчика со знанием португальского языка.
- 21 июня 2023
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