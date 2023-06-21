«Челси» и «Интер» ведут переговоры по аренде Чалобы

«Челси» и «Интер» ведут переговоры по аренде защитника синих Трево Чалобы, сообщает Football London.

По информации источника, при заключении арендного соглашения у «нерадзурри» будет опция обязательного выкупа. «Челси», в свою очередь, намерен включить возможность обратного выкупа молодого футболиста. На данный момент именно это условие со стороны лондонцев не позволяет сторонам успешно закрыть сделку. Отмечается, что переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Чалобы 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о согласовании перехода форварда «Челси» Кая Хаверца в «Арсенал».