Агент Хуниора Алонсо заявил, что защитник остаётся в «Краснодаре»

Диего Серрати, агент парагвайского защитника Хуниора Алонсо заявил, что его клиент останется в «Краснодаре» на следующий сезон.

«Алонсо остаётся в «Краснодаре». У него действующий контракт с клубом», — сказал Серрати в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

К «Краснодару» Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В минувшем сезоне 30-летний парагваец сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее Алонсо сообщал, что покинет «Краснодар» этим летом.