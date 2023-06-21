adidas прекратил продажу новой формы «Арсенала» из-за ошибки в дизайне

Компания adidas была вынуждена прекратить продажи новой домашней формы лондонского «Арсенала» после того, как зоркие покупатели заметили ошибку в дизайне футболки, сообщает Daily Mail.

Презентация эксклюзивной футболки была проведена в мае. Тогда же стало известно, что дизайнеры вдохновились героизмом непобедимой команды «канониров» в сезоне-2003/2004. Подопечные Арсена Венгера тогда завоевали титул чемпиона Премьер-лиги, не проиграв ни одного матча.

На белой окантовке по краям традиционной красной полосы фирма выбила все результаты «Арсенала» на протяжении сезона в формате W (победы) и N (ничья): 26 побед и 12 ничьих по замыслу дизайнеров должны были уместиться на одной строчке. Но что-то пошло не так, поскольку бдительные заказчики, отдавшие за один экземпляр эксклюзивной формы не меньше € 100, обнаружили ошибку – вместо 38 туров были отражены только 32. По словам фанатов, были упущены ничьи с «Портсмутом» и «Бирмингемом», а также четыре победы.

Футболки сняли с продажи, в фан-шопах «Арсенала» и магазинах adidas сейчас предлагают только стандартные версии. Сообщается, что лондонский клуб подтвердил ошибку дизайна и принёс извинения, пообещав вернуть деньги.