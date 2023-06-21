Алвес — об обвинениях в изнасиловании: моя совесть чиста, я прощаю эту девушку

Бывший футболист «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» Дани Алвес дал первые комментарии из тюрьмы по поводу обвинений в изнасиловании.
«Ничего из рассказанного этой девушкой не является правдой. Мне приходит в голову, что кто-то порекомендовал ей умышленно обвинить меня. Сделав это, она почувствовала себя неловко, но уже не знала, как выбраться из подобной передряги. Обратной дороги уже не было.
Я взываю к её совести! Не было ни одной ночи, когда я спал спокойно. В любом случае, моя совесть чиста. Я никогда никому не причинял вреда по своей воле. В ту ночь я тоже этого не делал.
Я не знаю, чиста ли её совесть, хорошо ли она спит по ночам, но я прощаю её», – приводит слова Алвеса Sport.es.
Напомним, Алвесу в январе выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. С этого периода он находится в тюрьме. Бразильцу грозит до 12 лет заключения.
- 21 июня 2023
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