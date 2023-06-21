В «Спартаке» сообщили, что дисквалификацию Соболева сократили с четырёх до трёх матчей РПЛ

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб добился сокращения срока дисквалификации нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер», – сообщил Зеленов корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

Напомним, на 67-й минуте матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА судья удалил Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу. Форвард «Спартака» сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления. По итогам заседания дисциплинарного комитета РФС Соболев был дисквалифицирован на четыре матча. Позже московский «Спартак» обратился в Апелляционный комитет РФС, решение которого озвучил представитель клуба.